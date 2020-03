Emiliano Viviano, il portiere di Fiesole ex, tra le altre, di Inter e Fiorentina, ha parlato a Mediagol.it del successo strepitoso in campionato e in Champions dell'Atalanta: "Il tecnico Gian Piero Gasperini dal punto di vista umano è molto dedito e appassionato al calcio, è un entusiasta che dà la carica a tutti i suoi calciatori. Dal punto di vista calcistico nell’ambito di un’identità tangibile ed un impianto di gioco corale di rilievo, la sua squadra dispone di individualità di notevole spessore sul piano tecnico. Mi riferisco principalmente ad Ilicic, così come Papu Gomez".



DEA STRATOSFERICA- "È un piacere vedere giocare l’Atalanta, squadra coraggiosa e propositiva che cerca sempre il gol e non snatura mai la sua indole neanche contro il Manchester City in Champions League. Ha passato il turno giungendo ai quarti di finale della competizione e ha fatto otto goal in due partite al Valencia: cose stratosferiche, complimenti a loro! E lo dico da bresciano. Josip Ilicic? Sì, mi aspettavo questa sua esplosione perché ha un talento incredibile. Anche a Firenze ha fatto tutto sommato una buona stagione, ma Ilicic ha bisogno di una squadra alle sue spalle per rendere al meglio. Secondo me Josip è uno dei cinque o sei giocatori in quel ruolo più forti in Europa”.