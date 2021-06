Al momento gli obiettivi primari del mercato dell'Atalanta sono il centrocampista Teun Koopmeiners, futuro vice de Roon-oggi diffidato e in tribuna con l'OIanda- e il difensore del Bologna Takehiro Tomiyasu.



IL GAP- In particolare, secondo Sky, l'entourage nerazzurro avrebbe già messo sul piatto l'offerta per il ventitreenne olandese, arrivando prima del Napoli: 14 milioni di euro, ma non basterebbero perché l'Az Alkmaar tentenna e continua a chiederne 20. Decisive le prossime ore: è un giocatore che la Dea vuole a tutti i costi, e potrebbe decidere di colmare il gap di 6 milioni.