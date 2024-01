Atalanta, sfida a due per Bakker

Non c'è solo il Monza sulle tracce di Bakker, l'esterno sinistro ex Psg che l'Atalanta in estate ha pagato 10 milioni ma che non è riuscito a integrarsi nei meccanismi di gioco del calcio di mister Gasperini.



Senza spazio, l'olandese è destinato a partire ma non c'è solo il Monza sulle sue tracce: anche il Torino, che ha un affare già in ballo con i nerazzurri. Infatti a breve riconsegnerà all’Atalanta Soppy che era in prestito e sempre in prestito potrebbe ottenere sino a giugno Mitchel Bakker, 23 anni: in questa stagione solo 8 presenze per la miseria di 223 minuti giocati”