Juventus, Inter e anche Atalanta. Tre delle società più importanti del calcio italiano sono pronte a darsi battaglia per Emil Holm, terzino destro dello Spezia che, nonostante la retrocessione in Serie B dei liguri, continuerà con ogni probabilità la sua esperienza in A. Forza fisica e corsa le caratteristiche principali dello svedese, che dopo un solo anno di Italia è riuscito già a convincere tutti delle sue qualità. E, a 23 anni, è pronto ora a compiere uno step in più nella sua carriera. A tornare a giocare in Europa, dopo averla solo "assaggiata" con la maglia del Göteborg in un preliminare di Europa League quasi tre anni fa.



L'ASTA - Tanti interessamenti fin qui per Holm, con una sola offerta concreta: quella dell'Atalanta, che ha proposto due milioni di euro per il prestito oneroso e otto per il diritto di riscatto. Un'idea che non ha convinto lo Spezia, che dalla cessione di Holm vorrebbe incassare almeno 15/20 milioni e lo ha fatto capire chiaramente ai dirigenti della Dea. Così come a quelli di Inter e Juventus, che per primi si erano mossi già durante la stagione, facendo seguire e osservare da vicino lo svedese. Cristiano Giuntoli, addirittura, avrebbe voluto portarlo a Napoli nei mesi scorsi e il suo gradimento non è scemato col passaggio a Torino. Contatti che stanno andando avanti, alla ricerca della soluzione giusta: la corsa a Holm diventa sempre più affollata.