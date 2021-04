Continua la Sliding Door dell'Atalanta, sul mercato in cerca di un portiere affidabile. In molti vorrebbero rivedere il giovane ma valente classe 2000 Marco Carnesecchi, che tornerà a casa dal prestito alla Cremonese, ma sulla lista della spesa ci sono anche i più esperti Juan Musso (Udinese), Alessio Cragno (Cagliari) e Mattia Perin (Genoa via Juventus).



IL PREZZO- Secondo L'Eco di Bergamo però sarebbe arrivato un nome nuovo sui taccuini della dirigenza nerazzurra a scalzare la concorrenza degli altri numeri 1: stiamo parlando di Maarten Vandevoordt, portiere classe 2002 del Racing Genk. La dirigenza orobica ​sarebbe fortemente interessata all'ultimo uomo, anche se nessuna trattativa sembra per ora avviata. Fissato però il prezzo: se non partirà un'asta con Roma e Milan- anche i due club italiani hanno i suoi guantoni nel mirino- il cartellino del baby belga varrà all'incirca 5 milioni di euro.