Luci e ombre per il difensore dell'Atalanta José Luis Palomino in questa ripresa di stagione, tra marcature rivedibili e un gol che ha portato 3 punti d'oro ai danni della Lazio. I nerazzurri però guardano avanti e cercano un suo sostituto per il futuro della Dea. Alla società bergamasca piace parecchio il giovane difensore centrale olandese di proprietà dell'Ajax ma in prestito all'Heerenveen Ajax Sven Botman, ventenne di fisico.



LILLE RIFIUTATO- Nell'ultima settimana nella trattativa per il giovane Orange si è inserito anche il Lille che, secondo quanto riporta Voetbal International, avrebbe anche già presentato un’offerta che però l’Ajax avrebbe rifiutato proprio per privilegiare l'Atalanta, da cui aspetta di avere a breve notizie insieme a una cifra sul piatto. Botman intanto, che in questa stagione si è fatto notare per le sue doti nelle retrovie, ha appena rinnovato fino al 2023 con i lancieri.