Uno dei nomi più in voga per il centrocampo dell'Atalanta, dopo la partenza di un punto cardine della mediana nerazzurra come Remo Freuler, è quello di Aster Vranckx, belga classe 2002 in forza al Wolfsburg.



L'Atalanta si era inserita nella trattativa ma il centrocampista, sulle cui tracce c'era già da tempo il Milan, nelle ultime ore sembra aver dato priorità al club Campione d'Italia. Wranckx arriverebbe a Milano in prestito con diritto di riscatto intorno agli 11 milioni di euro, non a titolo definitivo. L'Atalanta ci proverà comunque fino all'ultimo a strapparlo a Maldini e Massara.