Ore calde per definire il mercato dell'Atalanta, in entrata e in uscita: dopo la difesa (probabile partenza di Romero e arrivo di Demiral), il centrocampo sarà il reparto da rinforzare. Congelata per il momento la trattativa con l'AZ Alkmaar per Koopmeiners, la Dea mette nel mirino Morten Thorsby, centrocampista norvegese della Sampdoria.



Secondo quanto riportato da La Repubblica, l'Atalanta starebbe sfidando il Napoli e il Watford per il mediano, possibile alternativa a Marten de Roon.