Atalanta, sfida al Napoli per un difensore

In questo mercato di riparazione invernale, l'Atalanta si è arricchita di un difensore, Isak Hien dal Verona. Doveva essere il sesto uomo per la retroguardia di Gasperini ma se Palomino lascerà Bergamo per Salerno, al tecnico nerazzurro mancherà ancora una pedina per avere la difesa completa nelle tre competizioni.



Per questo la dirigenza nerazzurra si è lanciata su Anel Ahmedhodžić, difensore dello Sheffield United già monitorato l’anno scorso. Il padre del calciatore ha esplicitamente ammesso in un'intervista che il figlio è cercato non solo dall'Atalanta, ma anche dal Napoli, che ora sfida i Percassi per superarli a suon di offerte. Il 24enne bosniaco ad oggi vale circa 18 milioni di euro.