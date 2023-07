L'Atalanta vuole cautelarsi in difesa, specialmente adesso che Palomino sembra a un passo dal Cagliari e Giorgio Scalvini dal Liverpool. La dirigenza nerazzurra non si ferma quindi a Sead Kolasinac e tenta di chiudere per Rodrgio Becao dell’Udinese.



Prima però deve vincere il forte il pressing del Torino che potrebbe salutare Schuurs. Il contratto di Becao scadrà il prossimo 30 giugno 2024 e la dirigenza friulana non vuole scendere sotto una richiesta di 10-12 milioni: l'Atalanta stringe i tempi, pronta a trattare.