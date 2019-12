Resterà nella storia questo 2019 per l'Atalanta Bergamasca Calcio. Non solo perché è stato l'anno della consacrazione di talenti come Gomez, Ilicic, Pasalic, Gosens e così via, ma è stato anche l'anno della prima Champions. E tra campionato, impegni europei e una finale di Coppa Italia che resta ancora indigesta, l'Atalanta ha messo a segno una raffica spropositata di reti. Prima della gara di ieri era a quota 94 nel 2019 e, scherzando, si diceva che per raggiungere la cifra tonda bisognava segnare almeno sei gol al Milan, E quello che alla vigilia sembrava improbabile, per poco e per Donnarumma la Dea non l'ha centrato: si è fermata a 5-0 e ha raggiunto quota 99.



ORGANICO DI QUALITA'. Commentando questo numero, mister Gasperini ha detto: "Non è casuale questa continuità di prestazioni e gol, è il quarto anno che siamo in Europa, io voglio dare continuità all’Europa, non so se riusciremo ancora ad arrivare alla Champion ma sono due campionati che siamo il migliore attacco, è frutto di continuità, vuol dire che nel nostro organico ci sono tanti giocatori di qualità".