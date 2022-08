Sfumata la pista Pinamonti, a un passo dal Sassuolo nonostante il sì del centravanti trentino all'Atalanta. A questo punto l'Atalanta, che sulla lista dei desideri non ha un piano B per quanto riguarda l'attacco, blinda ancora di più i due colombiani.



Soprattutto Muriel, da tempo sul taccuino della Juventus per il ruolo di vice-Vlahovic e di recente anche sotto i riflettori del Newcastle. La valutazione del colombiano resta alta: la richiesta dell'Atalanta si aggira intorno ai 15 milioni. Ma la sensazione è che mister Gasperini lo voglia trattenere per lanciare la coppia colombiana in area dal 1': Zapata-Muriel, imbeccati da Ederson o Koopmeiners, titolari in sincronia.