come stavolta è successo al tenero Sassuolo, ripetendo e perfezionando i soliti efficacissimi schemi.Al campionato: il quarto posto adesso è più solido,e continuando così sarà un’impresa strapparlo ai bergamaschi.Attenzione però, nonostante lo spettacolo mostrato alla ripresa del campionato, nonostante la sua mostruosa forza offensiva, l’Atalanta ha commesso troppi errori in difesa e la differenza in questa partita col Sassuolo l’ha fatta anche Gollini, con quattro parate clamorose e decisive, la prima quando la partita era sullo 0-0.Era impressionante, nell’Atalanta, la facilità,Va detto subito che il Sassuolo, con la sua disastrosa fase difensiva, ha facilitato non poco l’attacco bergamasco, maLo dice anche il conto totale delle reti:, altre 3 reti ed eguaglia il suo record di marcature in un campionato. E se non basta per dare un’idea, aggiungiamo che nelle ultime 14 partite di campionato questa fantastica squadra ha segnato 44 gol.Il primo tempo è stato divertentissimo. Nei primi 10' e negli ultimi 10' il Sassuolo poteva segnare quattro volte e in tre circostanze Gollini è stato determinante, sempre allo stesso modo, in uscita a terra su Caputo (in due occasioni) e su Berardi. Nell’altra mezz’ora di gara, però, l’Atalanta ha frantumato la difesa emiliana. Ha cominciato al 16' con un tocco in area piccola di Djimsiti (Locatelli è franato) su assist di testa di Caldara dopo un angolo di Gomez: due difensori centrali decisivi in area avversaria. Avrebbe proseguito due minuti dopo lo stesso Gomez, dopo un cross di Zapata da sinistra (il Papu era solo in area piccola...), ma Chiffi e Abisso hanno visto al Var un tocco di polso di Gosens: se davvero il tedesco avesse sfiorato la palla con la mano (mentre la deviazione è avvenuta di mento), sarebbe stato comunque un gol da convalidare perché la mano era attaccatissima al corpo. Allora ha continuato Zapata con un colpo di testa dopo un assist sempre di testa di Gosens da sinistra, secondo uno schema classico dell’Atalanta. La serie si è conclusa con l’autorete di Bourabia su cross di Gosens. Prima del 3-0, traversa di testa di Duvan Zapata e gol annullato a Pasalic per un chiaro fuorigioco.. Come si può intuire dalla ricostruzione dei gol,, ma ancora di più sulla sinistra dove Gosens ha asfaltato il malcapitato Toljan. Il resto lo hanno fatto Gomez e la consueta, perfetta organizzazione di Gasperini. Per l’Atalanta sembrava che il campionato non si fosse mai fermato, il suo ritmo è stato pazzesco. Il Sassuolo aveva però molti rimpianti. Una frana in difesa, e va bene, ma davanti ha sbagliato troppo.Con 3 gol da recuperare, il Sassuolo ha cercato subito, a inizio ripresa, di rientrare in partita, ma Caputo non è arrivato per un soffio sulla palla da toccare in rete e qualche minuto dopo Gollini ha realizzato il suo capolavoro su Defrel. Graziata da tanti errori, l’Atalanta ha messo una pietra sopra sulla partita con la doppietta di Zapata (13 gol in 16 presenze) su cross pennellato da Gomez. Alla fine, il Sassuolo è riuscito a segnare con una punizione di Bourabia. Un gol se lo meritava. Ha lavorato sodo anche Abisso che ha richiamato di continuo Chiffi al Var.Marcatori: 16' p.t. Djimsiti (A), 31' p.t. Zapata (A), 37' p.t. aut. Bourabia (S), 21' s.t. Zapata (A), 47' s.t. Bourabia (S)Assist: 16' p.t. Caldara (A), 21' s.t. Gomez (A): Gollini, Caldara, Palomino, Djimsiti (41' s.t. Toloi), Hateboer, de Roon, Freuler (25' s.t. Malinovskyi), Gosens (25' s.t. Castagne), Pašalić, Gomez (45' s.t. Colley), Zapata (25' s.t. Muriel). All. Gasperini.: Consigli, Toljan (1' s.t. Muldur), Marlon (25' s.t. Magnani), Peluso, Kyriakopoulos, Locatelli (32' s.t. Obiang), Bourabia, Berardi (16' s.t. Djuricic), Defrel, Boga (16' s.t. Haraslin), Caputo. All. De Zerbi.Arbitro: Daniele Chiffi (Padova).Ammoniti: 9' p.t. Toljan (S), 41' p.t. Pasalic (A), 47' p.t. Peluso (S), 20' s.t. Marlon (A), 30' s.t. Djimsiti (A), 37' s.t. Muriel (A), 45' s.t. Toloi (A)Espulsi: 28' s.t. Gasperini (A)