L'idea di prendere il posto di una tra Napoli e Fiorentina per la Supercoppa in Arabia a fine gennaio, in casa Atalanta è già tramontata. Non solo perché risulta alquanto inverosimile la rinuncia di una delle due big a percepire un lauto incasso al posto di una multa salata, ma non esiste nemmeno riscontro ad oggi che il club nerazzurro sia disposto a partire al posto loro.