Trattative con il Sassuolo sì, ma solo per Boga: resta lui il sogno per l'attacco dell'Atalanta, sfuma invece il nome del Mimmo neroverde. Domenico Berardi infatti, per il quale l'Atalanta aveva fatto un sondaggio nelle scorse ore, costa troppo: 40 milioni di euro, il Sassuolo spara alto anche grazie alla vittoria del fantasista calabrese a Euro2020.



Nonostante il maxi incasso alle porte per la cessione di Romero al Tottenham, sui 55 milioni, la Dea investirà quei soldi per più colpi tra difesa (Luis Felipe), mediana (Koopmeiners) e attacco (Zaccagni).