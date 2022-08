Il centrocampista dell'Atalanta Remo Freuler continua a piacere al Nottingham Forest, neo promosso in Premier con grandi ambizioni.



Al momento la trattativa è in standby: la prima offerta, prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni solo in caso di salvezza, non ha convinto l'Atalanta per il tipo di formula. Il Nottingham però non desiste, ancora in forte pressing: si attendono rilanci in questa settimana.