Getty Images

Piove sul bagnato nella retroguardiagià in grande emergenza, a tre giorni dal big match con la, domenica alle 20.45 a Torino, per entrambe un'ultima chiamata per lo Scudetto. Oltre acon lo svedese che sta tentando il recupero in extremis mentre svolge lavoro a parte a Zingonia, misterha perso ilIl difensore, arrivato a gennaio proprio per colmare le tante assenze in retroguardia, ha rimediato unaPosch perderà quindi la gara con la Juve, ma anche quella altrettanto importante conrimanendo a rischio anche per la sfida alla. La difesa è quindi inma oltre aappena recuperato il Gasp dovrà arruolare uno tra