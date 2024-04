Atalanta, si ferma Holm: cosa si è fatto e le condizioni

un' ora fa



Si ferma l'esterno Emil Holm in casa Atalanta. Lo svedese ex Spezia è uscito nel corso del primo tempo (28esimo minuto) della gara col Monza a causa di un problema muscolare, più precisamente ai flessori, che verrà rivalutato nelle prossime ore.



Holm è uscito dal campo zoppicando vistosamente e si è diretto immediatamente verso gli spogliatoi. Al suo posto dentro Hateboer. In dubbio, a questo punto, la sua presenza per le semifinali di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì in casa contro la Fiorentina, che parte dal risultato di 1-0 dell'andata.