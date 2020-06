Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Papu Gomez è effettivamente da più di 24 ore alle prese con un affaticamento alla coscia destra. L'argentino dell'Atalanta si è fermato anche in via precauzionale vista l'intensità degli allenamenti di Gasperini, ma al momento non preoccupano le sue condizioni da quel che filtra dal club.