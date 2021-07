L'Atalanta ritrova i nazionali de Roon e Pasalic, da ieri a Zingonia per i test per Covid-19 e atletici, ma deve fare i conti con i pit-stop di Hateboer, Kovalenko, Lammers, Miranchuk e Šutalo, che oggi si sono allenati a parte. Domani il centrocampista croato dovrebbe allenarsi in gruppo, mentre de Roon sarà da valutare per un fastidio muscolare. Dopo gli impegni con la Germania all’Europeo, è rientrato oggi a Zingonia Robin Gosens: per l’esterno tedesco i test proseguiranno anche domani.



A disposizione di mister Gasperini oggi c’erano quindi solo tre giocatori di movimento, Djimsiti, Iličić e Palomino, oltre ai giocatori rimasti aggregati alla prima squadra: Colley, Cortinovis, Da Riva, Delprato, Piccoli, Reca, Ruggeri e Scalvini. I portieri invece - Gollini, Rossi e Sportiello - hanno svolto un allenamento specifico. Domani è in programma una seduta mattutina, sempre a Zingonia, e a parte chiuse. Sono state annullate invece le amichevoli previste per venerdì e domenica contro Modena e Pergolettese.