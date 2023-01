Si ferma Duvan Zapata dopo il problema al ginocchio ricevuto in Spezia-Atalanta. Dopo l'amichevole contro la Folgore Caratese, il club bergamasco ha diramato un bollettino con le condizioni del colombiano:



Le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto nella mattinata odierna hanno evidenziato per Duván Zapata una forte contusione alla porzione anteriore del ginocchio sinistro. Le condizioni dell’attaccante colombiano verranno monitorate giorno per giorno.