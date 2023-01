Si ferma Davide Zappacosta. L'esterno dell'Atalanta, divenuto indispensabile nelle rotazioni di Gasperini, è stato vittima di un problema muscolare in occasione del match vinto ai danni della Salernitana. Si tratta di una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro, che costringe il giocatore all'ennesimo stop. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e andranno valutati in relazione all'evoluzione clinica del giocatore.



Questo il comunicato dell'Atalanta:



"Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 17 gennaio, Davide Zappacosta è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale sinistro.



I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore."