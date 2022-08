Niente Como per il portiere dell'Italia Under 21 Marco Carnesecchi, ma un ritorno annunciato. La Cremonese, pur credendo ancora in Radu, gradirebbe riavere tra i pali l'estremo difensore dell'Atalanta per un altro prestito stagionale.



Artefice della scalata in Serie A della squadra lombarda, Carnesecchi sta attualmente recuperando forma e condizione dopo l'infortunio e l'operazione alla spalla. A Bergamo, con Musso, Sportiello, Rossi e Bertini, non troverebbe spazio, almeno per la prossima stagione. Stando a quanto raccolto Carnesecchi avrebbe già svolto, e superato, le visite mediche.