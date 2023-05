Intervistato dai microfoni di Dazn a margine della gara tra Atalanta e Spezia, Luis Muriel ha parlato così: "Tre punti che volevamo a tutti i costi, loro si stanno giocando un traguardo importante. Più delle altre abbiamo la voglia di essere in cima, non abbiamo niente da perdere. Oggi è arrivato il centesimo gol in Serie A (fa vedere la maglietta col 100 sul retro, ndr) e arriva in un momento abbastanza importante per noi e ci ha regalato tre punti che ci tengono lì vicino all’obiettivo. Dedico il gol alla mia bambina appena nata”.