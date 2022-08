L'Atalanta si avvicina alla partita in alta quota contro il Torino, domani alle 20.45 al Gewiss Stadium, sotto silenzio. Niente conferenza stampa alla vigilia per il tecnico Gian Piero Gasperini, che nell'ultima rifinitura pomeridiana capirà chi convocare e chi schierare dinnanzi al suo allievo Juric.



Lunedì ci sarà la trasferta a Monza e il tecnico nerazzurro potrebbe pensare a qualche rotazione. Per esempio, a centrocampo si candida dal 1' il giovane Scalvini, mentre sulla fascia è atteso il ritorno del recuperato Zappacosta. In attacco, il giovane Hojlund potrebbe subentrare nella ripresa a Muriel, con Zapata a riposo.