Atalanta, solo Bellingham meglio di Koopmeiners

Teun Koopmeiners segna a quella che potrebbe essere la squadra del suo futuro, la Juventus, a cui ha siglato il gol del momentaneo 1-0 che ha portato in vantaggio la sua Atalanta.



Il centrocampista olandese è andato in gol con uno schema tanto semplice quanto bello da vedere su calcio di punizione dal limite (palla corta a rimorchio per il suo taglio e sinistri di potenza sotto l'incrocio di prima intenzione) siglando il suo 9 gol stagionale.



Sette delle nove reti di Koopmeiners in questa Serie A sono arrivate lontano dal Gewiss Stadium di Bergamo, in trasferta e tra i centrocampisti dei maggiori cinque campionati europei solo Jude Bellingham (con nove) è riuscito a fare meglio in questa particolare statistica.