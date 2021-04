Questo pomeriggio i nerazzurri agli ordini di mister Gian Piero Gasperini si sono dati appuntamento al Centro Bortolotti di Zingonia per prepararsi in vista della trasferta toscana sul campo della Fiorentina: la gara è in programma al Franchi domenica alle 20.45.



MURIEL IN GRUPPO- Solo l'esterno destro Hans Hateboer ha svolto allenamento differenziato proseguendo col suo programma di recupero dall'infortunio al metatarso del piede sinistro.



IL PROGRAMMA DELLA VIGILIA- Domani, sabato 10 aprile, dopo la conferenza stampa del tecnico di Grugliasco (ore 13.30), al pomeriggio l'Atalanta svolgerà l'ultimo allenamento al Centro Bortolotti, sempre a porte chiuse, prima della partenza per Firenze.