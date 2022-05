Dopo la mancata qualificazione in Europa, l’volta pagina ed è già al lavoro per la prossima stagione. Il presidente Percassi aspetta il nuovo ds Tony D’Amico dal Verona, e intanto conferma ancora Gasperini: “Starà con noi al 100%”.- Ora, si pensa al campo. L’Atalanta vuole rinforzarsi in attacco e. L’attaccante classe ‘97 in Belgio ha totalizzato 13 gol e 10 assist, decisivo in quasi tutte le 36 presenze che ha giocato con la squadra di Kompany. Dopo l’esperienza all’estero è pronto a rientrare in Italia, con l’Atalanta che sta pensando di fare un tentativo.- I nerazzurri si sono già informati sul giocatore e da parte della Fiorentina c’è apertura a sedersi a trattare formula e cifre: la valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro, ma l’Atalanta sta pensando di inserire una contropartita per provare a costruire uno scambio., che tornerà a Bergamo dopo l’esperienza al Tottenham (10 presenze da vice Lloris), ma in nerazzurro è chiuso da Musso e quindi potrebbe ripartire subito.- Alla Fiorentina Gollini farebbe comodo.che possa prendere il suo posto. Diversi i profili valutati e primi contatti con Vicario, ma l’idea Gollini potrebbe prendere corpo. L’Atalanta è interessata a Kouamé, la Fiorentina apre alla cessione.