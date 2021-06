"Scudetto? Partiremo con quell'obiettivo: si parla poco di noi, stiamo facendo da anni delle stagioni immense. Adesso che anche a livello internazionale in tanti fanno bene, partiremo con un'altra convinzione". Matteo Pessina, dal ritiro azzurro a Coverciano, ha parlato della prossima stagione, mettendo sul tavolo quelle che sono le sue ambizioni e quelle dell'Atalanta. Il Tricolore come traguardo, non come sogno, Gasperini la prossima stagione punterà a diventare campione d'Italia, per questo motivo la famiglia Percassi è al lavoro per aumentare la qualità della rosa. In quest'ottica va letto l'arrivo ormai imminente di ​Teun Koopmeiners, centrocampista centrale di grande qualità, desiderio di molte big d'Europa.



COLPO - L'Atalanta nelle ultime ore ha accelerato, trovando il sorpasso su tutte le concorrenti, comprese Milan e Roma che avevano messo gli occhi sul 23enne olandese dell'AZ. La trattativa è vicina a chiudersi sulla base di 15 milioni di euro più bonus. ​Koopmeiners, prodotto del settore giovanile del club di Alkmaar, ha chiuso l'ultima Eredivisie con 15 gol e 5 assist in 31 partite ufficiali.