L'urna di Istanbul consegna all’ilper la Champions League 2021/2022: ecco formazione tipo, stella e cammino degli avversari dei nerazzurri. La Dea partiva dalla terza fascia e trova dalla prima fascia il vincitore dell’Uel Villarreal, dalla seconda l'ostico United e dalla quarta la mina vagante Young Boys.Rulli; Foyth, Albiol, Mandi, Alfonso Pedraza; Gomez, Trigueros, Capoue, A. Moreno; G. Moreno, Dia. All. Emery.Gerard Moreno l’ha messa dentro 23 volte nello scorso campionato, ma è il capitano Albiol il vero traino della squadra. L’ex difensore di Napoli e Real Madrid ha 54 match Champions all’attivo, e sarà un muro per il tridente di mister Gasperini grazie ai suoi quasi vent’anni di onorata carriera sul palcoscenico internazionale.pur essendo arrivato settimo nello scorso campionato, ha vinto ai rigori la finale di Europa League contro il Manchester United per 11 a 10.non ci sono precedenti tra le due squadre.De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Matic; Greenwood, Fernandes, Pogba; Martial. All. Solskjær.con i Red Devils che hanno appena detto arrivederci all’atalantino Traore, forse è più appropriato parlare di stelle. De Gea e Pogba la coppia delle meraviglie: il portiere nazionale di Spagna ha interrotto perfino le vacanze per rifarsi dal terribile finale di stagione, scavalcato nelle gerarchie e colpevole sull’ultimo tiro dal dischetto che ha regalato la vittoria dell’UEL al Villarreal. Ha rodato i guantoni in ben 47 gare Champions. Il centrocampista francese è il sogno di tutte le big sul mercato, campione del mondo nel 2018, in sole due gare di Premier ha già fornito 5 assist. Numeri da capogiro.: è arrivato secondo nella scorsa stagione, dietro all’latro Manchester, il City, e davanti al Liverpool. Ha perso la finale di Europa League ai rigori col Villarreal, a cui chiederà la rivincita.non ci sono precedenti tra le due squadre.: von Ballmoos; Maceiras, Ali Camara, Zesiger, Garcia; Fassnacht, Sierro, Martins, Ngamaleu; Siebatcheu, Elia. All. Wagner.lo svizzero Fassnacht, 15 gol la scorsa stagione e prestazioni di grande carattere. Duttile, si muove come esterno offensivo, centrocampista e dà del tu anche all’area piccola.ha vinto lo scorso campionato di Super League svizzera, 31 punti davanti al Basilea.I: non ci sono precedenti tra queste due squadre.