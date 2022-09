L'Atalanta di Gian Piero Gasperini ha svolto una seduta pomeridiana di allenamento al 'Centro Bortolotti' di Zingonia. Anche Jeremie Boga ha partecipato, in parte, al lavoro con il gruppo: gli accertamenti clinici effettuati non hanno rilevato nulla di preoccupante per il fantasista ivoriano, che dunque potrebbe esserci domenica (ore 18,00) contro la Roma. Prosegue il lavoro differenziato per Djimsiti e Zapata.