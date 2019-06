“Oggi ho sentito i dirigenti Uefa per telefono, sono disponibili a venire a Bergamo entro fine giugno per vedere a che punto sono i lavori allo stadio e valutare il nostro progetto per giocare la Champions a Bergamo, il sogno di patron Percassi, entro luglio lo sapremo”: Roberto Spagnolo, il direttore operativo dell'Atalanta che supervisiona quotidianamente il cantiere nel futuro ‘Gewiss Stadium’, è emozionato nel comunicare alla stampa un sogno che potrebbe diventare realtà.



PERCASSI HA FRETTA-“Il presidente adesso ci fa fretta”, spiega sorridendo, “Qua ci sono ottanta uomini che lavorano tutto il giorno e da metà luglio arriveremo a 250 operai nel cantiere”, continua Spagnolo ricevendo i giornalisti all'interno del cantiere.



NESSUN INTOPPO- Entro un paio di giorni i dirigenti Uefa comunicheranno la data della loro visita allo stadio di Bergamo e, in particolare, a quella vecchia Curva Nord di cui ormai non rimane traccia perché le basi per la nuova sono appena stete gettate: “Con i tempi ad ora siamo perfettamente in linea, siamo usciti fuori terra e stiamo già allestendo le tribune, adesso completeremo la fase di lastratura e di travatura dei gradini sulle due ali, da lunedì il momento più complicato perché porremo attenzione all'accoppiamento ferro-cemento, e dal primo luglio avverrà la posa della copertura”, spiega Spagnolo nel dettaglio. Ad oggi sono stati posati settecentomila chili di ferro e seimila metri cubi di cemento: “La data di conclusione della prima fase dei lavori resta il 29 settembre, non si può anticipare, anzi speriamo in nessun intoppo”.



PRIME DUE FUORI CASA- Due partite quindi saranno da giocare da altre parti, ovvero al Tardini di Parma dove venerdì proprio l'Atalanta Primavera disputerà la finale: “O chiederemo di giocare le prime due fuori casa e poi le altre due a Parma, oppure la prima fuori e, con la sosta nella seconda, le altre due a Parma, queste sono le due opzioni”, chiarisce, “Il Presidente intanto viene quotidianamente al cantiere, ogni mattino e ogni sera, ci stimola”.