Il direttore operativo dell'Atalanta Roberto Spagnolo ha parlato questo pomeriggio a giornalisti e media dei lavori presenti e futuri al Gewiss Stadium, pronto a riaprire le sue porte domenica pomeriggio in occasione della gara contro il Lecce: "Ci hanno dato parere favorevole con alcune prescrizioni (riempimenti nelle vie di fuga, consegna di documentazione) che verranno eseguite da qui a sabato. Il Comune ci ha dato la licenza d’uso e così avremo l’ok per giocare domenica. L’illuminazione della Curva a scarica è provvisoria, a completamento dello stadio sarà tutta a led". Lo stadio avrà una capienza di 22512 persone, mentre 9121 la capienza della nuova Curva Nord.



CURVA NORD- "C’è stato un momento in cui pensavo di non farcela, quando avevamo chiesto di giocare tre partite a Parma per essere pronti il 27 ottobre, ma ce ne hanno concesse solo due, quindi abbiamo dovuto anticipare il termine dei lavori di ben tre settimane. Noi abbiamo avuto una media giornaliera di 220 persone nel primo turno e 180 nel secondo turno a lavorare qui allo stadio. La copertura centrale verrà completata a novembre, continueremo a lavorare. Ora ci sono quattordici tornelli-sette doppi-un affluenza di oltre 9100 persone che entreranno con l’appoggio del titolo, senza l’inserimento: in un’ora saranno entrate tutte. Gasperini era venuto a vederlo qui di notte, alle 00.03, ma avevo dato disposizioni per non fare entrare nessuno."



PROSSIMI LAVORI- "La prossima estate ci impegneremo a livello progettuale, sicuramente non sulla Curva Sud ma si interverrà sulla Giulio Cesare ma non si sa ancora come. Non faremo più né anticipi né posticipi di Serie A fuori da Bergamo, ringraziamo Parma e Sassuolo, ma finché ci sarò io non si farà più così. Ci vorranno almeno dieci mesi di lavoro per fare la Sud, lo stadio resterebbe agibile per tre settori e il cantiere si potrebbe fare in corso d’opera. 20-21 Giulio Cesare, nel 2021-22 inizieremo a demolire la Curva Sud. In caso di Europa? Dovremo trovare soluzioni alternative".