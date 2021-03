Roberto Piccoli, attaccante dello Spezia cresciuto nel vivaio dell'Atalanta, questa sera sarà l'ex dell'anticipo di Serie A che si giocherà alle 20.45 al Gewiss Stadium. Per l'occasione, il ventenne orobico ha svelato al Corriere della Sera Bergamo: "Tifo Atalanta, ma cio che è sicuro è che guarderò a me stesso. Sono un giocatore dello Spezia. Il percorso che stiamo affrontando, quello per la salvezza, è duro. Anche quando affrontiamo i migliori dobbiamo dare il massimo per provare a rubare punti”.



FUTURO IN NERAZZURRO- “In futuro spero di potermi rivedere all’Atalanta. La tifo, giocarci è sempre stato un mio sogno. Ora però penso a restare in Serie A, per noi vale più di uno Scudetto. (...). L'infortunio mi ha un po' frenato, ora sono in ripresa".