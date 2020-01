Tanti i nomi in uscita nel mercato nerazzurro, tra Kulusevski, Barrow, Ibanez, Kjaer e Arana. Certamente l'arrivo, anzi, il ritorno di Mattia Caldara darà un apporto importante alla difesa bergamasca, ma non basta. In vista del doppio- e triplo se vincerà a Firenze- impegno, la squadra orobica è in cerca di un altro jolly difensivo. Il suo nome era già uscito nei giorni scorsi e adesso l'Atalanta sta spingendo per concretizzare l'affare il prima possibile. Il suo obiettivo è un terzino belga che risponde al nome e cognome di Elias Cobbaut, un vero e proprio jolly difensivo, in forze all'Anderlecht, che farebbe al caso di mister Gasperini.



TALENTO IN ERBA- Colpisce anche la giovane età- si tratta di un classe '97- che fa di lui un talento emergente le cui qualità possono essere scoperte e valorizzate proprio dal tecnico di Grugliasco. Finora in stagione Cobbaut ha collezionato 19 presenze condite da un assist. L'Atalanta proverà a chiudere l'operazione già entro domattina.