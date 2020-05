Finalmente negativo al tampone, Marco Sportiello oggi può godersi con tranquillità il suo ventottesimo compleanno. Manca solo lui ai cancelli di Zingonia per riprendere le sedute atletiche, prossimamente si saprà quando gli sarà dato il via libera, magari già da domani.



RIPOSO- Oggi infatti era prevista giornata di riposo per tutti i nerazzurri, che torneranno a Zingonia da domani rispettando la solita turnazione a rotazione: in prima mattinata Caldara, Toloi, Palomino, Castagne, Zapata e Muriel, poi Gomez, de Roon, Malinovskyi, Sutalo, Colley, Bellanova, Gollini e Rossi.



QUARANTENA- Per chi invece è rientrato nei giorni scorso dall'estero, ovvero Pasalic, tornato per ultimo venerdì sera, Ilicic, Freuler, Hateboer, Djimsiti, Gosens, Tamèze e Czyborra, sono previsti 14 giorni di quarantena a Zingonia.