Era di due mesi fa la notizia che il secondo portiere dell'Atalanta, Marco Sportiello, a luglio si sarebbe trasferito a parametro zero alla corte di Stefano Pioli, che conosce bene il portiere classe 1992 avendoci lavorato insieme nella Fiorentina nella stagione 2017-18.



Di questo accordo però, Sportiello si legherebbe al Milan con un contratto di tre anni a circa 500 mila euro a stagione, non è mai arrivata l'ufficialità. E intanto il vice di Musso non è più vice, anzi, ha scalzato l'argentino dalle gerarchie a suon di parate, convincendo mister Gasperini a schierarlo tra i pali al posto del pupillo espressamente voluto da lui due estati fa.



Adesso l'Atalanta, che cercherà di rivendere Musso pur svalutato rispetto ai 20 milioni versati all'Udinese nell'estate 2021, non è più così convinta di lasciare andare il suo numero 1 a una diretta concorrente che, se non approderà nemmeno in Champions, non gli garantirà più appetibilità della società bergamasca: al Gewiss Stadium sarebbe titolare, a San Siro no. Sportiello riflette, è tutto ancora in gioco.