Atalanta-Sporting Lisbona (calcio d'inizio alle ore 18.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la quinta e penultima giornata del gruppo D nella fase a gironi di Europa League. I nerazzurri di Bergamo sono primi in classifica con 10 punti, 3 in più dei portoghesi. Arbitra l'inglese Oliver, assistito dai connazionali Burt e Cook con Madley quarto uomo, Attwell e lo spagnolo Del Cerro Grande al Var.



LE ULTIME - Senza Toloi, Palomino, Zappacosta, De Ketelaere e Touré, Gasperini rilancia Scamacca al centro dell'attacco. Dall'altra parte Amorim non può contare su Fresneda e Bragança, in mezzo al campo c'è Hjulmand (ex Lecce).



PROBABILI FORMAZIONI



ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. All. Gasperini.



SPORTING (3-4-2-1): Adan; Diomande, Coates, Inacio; St Juste, Hjulmand, Morita, Santos; Goncalves, Paulinho; Gyokeres. All. Amorim.