Atalanta-Sporting Lisbona 2-1, le pagelle di CM: Lookman-Scamacca, un duo che vale i quarti!

Marina Belotti

ATALANTA



Musso 6: non può nulla sul vantaggio ospite. Sbarra a Paulinho la strada per il pari.



Djimsiti 6: un suo colpo di testa prende la parte superiore della traversa. Non chiude Goncalves in occasione del vantaggio lusitano.



Hien 6: duella con Gyokeres, che qualche volta gli sfugge.



Kolašinac 6,5: fa partire l'azione che poi lui stesso conclude di testa, esce di poco. Provvidenziale quando un pallone vagante in area stava arrivando dalle parti di Musso.



Holm 6,5: c'è e si sente, spinge a destra.



de Roon 6: è uno dei diffidati, magistrale nella gestione gara.



Éderson 6,5: inventa l'assist per Lookman, ed è pareggio Dea.



(18' st Koopmeiners 6: ordinato e preciso come un compasso)



Bakker 6: ha la grande occasione di mettersi in mostra, non la sfrutta pienamente.



(1' st Zappacosta 6,5: subentrato col piglio giusto).



Miranchuk 6,5: prova ad inventare ma non trova spazi tra le linee difensive portoghesi. Assist a Scamacca per il vantaggio. Perde lucidità nella ripresa, ma merita applausi.



(31' st Pasalic 6: entra e aiuta i compagni).



Scamacca 7: ha subito la palla del vantaggio, spreca una ghiotta occasione. Sfiora il pari ma è in offside. Il gol lo trova per il raddoppio nerazzurro, quando scambia con Miranchuk.



(18' st De Ketelaere 6: offre respiro alla manovra offensiva).



Lookman 7: è sua la rete del pareggio, al primo della ripresa. Continua spina nel fianco.



(39' st El Bilal sv)



All. Gasperini 6,5: la 'strigliata' degli spogliatoi è stata benevola, ancora una volta.







SPORTING LISBONA



Israel 6: ipnotizza Scamacca a pochi istanti dal via. Nei due gol subiti può poco.



St. Juste 5: non vede Scamacca, quando l'attaccante trova lo spazio per il vantaggio orobico.



(29' st Quaresma sv)



Diomande 6: ha la palla del nuovo vantaggio, non sfrutta l'occasione.



Gonçalo Inacio 5: su Lookman è perennemente in difficoltà.



Ricardo Esgaio 5: si perde Lookman, in occasione del pareggio bergamasco.



(16' st Catamo 5: ha una buona occasione nella ripresa, la spara sopra la traversa)



Hjulmand 6,5: educato in mediana, con i tempi giusti.



Pedro Gonçalves 7: scambia con Gyokeres e va dritto in porta, senza che nessuno lo contrasti, per il vantaggio. Ma segna e si infortuna.



(36' pt Braganca 6: entra subito in gara)



Matheus Reis 6: a sinistra viene spesso lasciato solo.



(16' st Santos 5,5: fa fatica ad entrare in partita)



Edwards 5,5: scatenato, quando si accende è un pericolo. Ma nella ripresa spreca tre potenziali occasioni.



Gyökeres 6,5: sfugge a Hien tante volte, in una di queste serve a Goncalves l'assist del gol.



Trincão 5,5: il meno pericoloso degli attaccanti, controllato a vista da Djimsiti.



(29' st Paulinho 5: lanciato in contropiede, spreca di fronte a Musso. Ha un'altra occasione di testa e non incide)



All. Amorim 5: mette subito in campo i titolari, a differenza di quanto preventivato alla vigilia. I suoi calano vistosamente nella ripresa.