Atalanta-Sporting Lisbona, le formazioni ufficiali: Lookman contro Trincao

L'Atalanta riceve lo Sporting di Lisbona nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League: si riparte dall'1-1 dell'andata, con Scamacca a segno e i bergamaschi fermi tre volte al palo. Gasperini rinuncia a titolari come Carnesecchi, Scalvini, Ruggeri e Koopmeiners, fiducia a Hien in difesa e Bakker sulla fascia. Non manca Lookman, fanno paura dall'altra parte Trincao e Gyokeres.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Hien, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Bakker; Miranchuk; Lookman, Scamacca. All. Gasperini.

SPORTING LISBONA (3-4-3): Israel; Diomandè, Inacio, St.Juste; Esgaio, Goncalves, Hjulmand, Reis; Edwards, Gyokeres, Trincao. All. Amorim