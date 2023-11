La UEFA ha reso note le designazioni arbitrale per le partite di Europa League e Conference League in programma giovedì 30 novembre: l'inglese Oliver dirigerà la sfida tra Atalanta e Sporting, al polacco Stefanski Servette-Roma mentre per Fiorentina-Genk c'è l'olandese Kooij.



LE DESIGNAZIONI COMPLETE



ATALANTA-SPORTING giovedì 28 novembre, ore 18.45



Arbitro: Michael Oliver (ENG)

Assistenti: Stuart Burt (ENG) - Daniel Cook (ENG)

Quarto ufficiale: Andrew Madley (ENG)

VAR: Stuart Attwell (ENG)

AVAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)





SERVETTE-ROMA giovedì 30 novembre, ore 21



Arbitro: Daniel Stefanski (POL)

Assistenti: Dawid Golis (POL) - Michal Obukowicz (POL)

Quarto ufficiale: Wojciech Myc (POL)

VAR: Piotr Lasyk (POL)

AVAR: Pawel Pskit (POL)





FIORENTINA-GENK giovedì 30 novembre, ore 21



Arbitro: Joey Kooij (NED)

Assistenti: Joost van Zuilen (NED) - Roy De Nas (NED)

Quarto ufficiale: Alex Bos (NED)

VAR: Jeroen Manschot (NED)

AVAR: Erwin Blank (NED)