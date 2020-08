L'esterno kosovaro dello Standard Liegi, Mergim Vojvoda ha detto sì all'Atalanta. Che gli fa posto cedendo Czyborra al Cagliari in prestito biennale con obbligo di riscatto. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sul taccuino del club bergamasco rimane anche Florenzi della Roma.



Poi si cerca un vice Ilicic sul mercato. Il primo nome della lista è sempre quello di Aleksey Miranchuk, russo in forza alla Lokomotiv Mosca. Un altro obiettivo è il francese Florian Thauvin del Marsiglia. Tra gli altri nomi ci sono Jeremie Boga del Sassuolo, Abdulkadir Omur del Trabzonspor e Darian Males del Lucerna.



La stampa straniera cita Michy Batshuayi: sarebbe un'idea in caso di un'improbabile partenza di Duvan Zapata, ma la pista sembra molto complicata anche per motivi d’ingaggio. I giovani Colley e Traore verso la cessione in prestito.