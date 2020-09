Battuta d'arresto nella ricerca di un vice de Roon per il centrocampo dell'Atalanta, dato che da un giorno a questa parte l'emergenza sembra essere un'altra. Come ha spiegato ieri mister Gian Piero Gasperini in conferenza stampa, a cinque giorni dalla chiusura del mercato preoccupano le condizioni di Cristiano Piccini, l'ex Valencia che non ha ancora smaltito l'infortunio alla rotula. Da 3-4 settimane si sta allenando a Zingonia, ma sempre e solo con un programma personalizzato: su quella fascia, la destra, Hans Hatebeor si ritrova ancora una volta solo (via Castagne, sono sfumati prima Vojvoda e poi Karsdorp).



Come riporta La Gazzetta dello Sport, il sostituto dell'olandese dovrà essere cresciuto in Italia, per stare nei limiti nella compilazione della lista dei 25 Uefa. Per questo il rinforzo perfetto sembra essere Paolo Ghiglione,il ventitreenne genoano inseguito anche l'anno scorso dall'entourage nerazzurro.