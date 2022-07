Mentre il difensore dell'Atalanta Palomino sta cercando di venire a capo della vicenda, ed entro domani chiederà le controanalisi, la società bergamasca si vuole cautelare nel reparto arretrato. Comunque andrà infatti, il difensore è già stato sospeso e l'udienza verrà fissata probabilmente a campionato già iniziato.



Oltre a bloccare tutte le uscite in difesa quindi, l'Atalanta potrebbe puntare a un vecchio pallino per sostituire l'argentino: per Acerbi, in uscita dalla Lazio, servirebbero solo 5 milioni di euro. Il problema è l'ingaggio, circa 2,5 milioni a stagione, ma se l'Atalanta nel frattempo si liberasse dello stipendio di Ilicic potrebbe farci più di un pensiero.