Gian Piero Gasperini è a un bivio, l’ennesimo della propria carriera. Sulla carta il tecnico è blindato, con un rinnovo fino al 2024 con opzione per l'anno successo e con la nuova proprietà contenta di averlo in panchina, ma tutto passa dalle scelte, dal budget e dalle ambizioni. Gasperini vorrebbe vincere o almeno avere una squadra ancor più competitiva e bisognerà capire anche se le due parti saranno in perfetta sintonia. Ecco perché è già stato individuato il tecnico che potrebbe eventualmente sostituirlo, ovvero Ivan Juric. L'allenatore del Torino ha ancora due anni di contratto con i granata, ma se arrivasse una chiamata dalla Dea, Cairo potrebbe anche lasciarlo andare. Lo riporta il Corriere di Bergamo.