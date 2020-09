Si corre contro il tempo, in casa Atalanta. Casa in tutti i sensi, visto che si tratta del 'Gewiss Stadium' e del sopralluogo Uefa che - lunedì e martedì della prossima settimana - dirà tanto sull'eventuale disputa della Champions League a Bergamo.



Riuscirà il patron bergamasco Percassi a portare la coppa 'dalle grandi orecchie' in città? Intanto nelle ultime ore, gli addetti ai lavori hanno iniziato a fissare i nuovi seggiolini in Curva Sud: rigorosamente neri e blu, alternati per creare un gioco di colori affascinante. Anche da questo passa la 'musichetta' infrasettimanale dell'Europa.