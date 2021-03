Dopo la sconfitta amara e di misura subita ieri sera contro la capolista Inter a San Siro, la squadra si è rimessa al lavoro già questa mattina per prepararsi in vista della sfida casalinga di venerdì sera contro lo Spezia di Italiano. Come riporta il canale ufficiale Atalanta.it, la banda di Gasperini si è allenata divisa in due gruppi con carichi di lavoro diversi in base al minutaggio nella partita di ieri.



SUTALO E HATEBOER- A parte Hateboer e Šutalo, Zapata si è allenato regolarmente. Domani, mercoledì 10 marzo, è in programma un allenamento nel pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.