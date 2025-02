Atalanta, stagione a rischio per Scamacca: Lucca o Beto per l'attacco

Getty Images

L'Atalanta vuole correre ai ripari in attacco. Dopo l'infortunio di Gianluca Scamacca, che rischia dai 2 ai 4 mesi di stop, i nerazzurri sono alla ricerca di un attaccante. Con Okafor che, secondo quanto risulta a calciomercato.com, avrebbe trovato l'accordo con il Napoli, la Dea potrebbe puntare su uno tra Beto e Lucca.

DOPPIA STRADA - Secondo quanto riportava Alfredo Pedullà, Okafor era la prima scelta dell'Atalanta che, a questo punto, potrebbe andare su uno tra Beto e Lucca. Il tempo stringe e le richieste dell'Everton e dell'Udinese non aiutano a chiudere in fretta, con i friulani che valutano il classe 2001 30 milioni di euro. Una cifra alta per i nerazzurri che, come accaduto in estate con Retegui, proveranno, comunque, a prendere un sostituto di Scamacca, ma non sarà facile a poche ore dalla fine del calciomercato.

