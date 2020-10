Non è solo la partita di Primavera tra Bologna e Atalanta, valida per la 6ª giornata del campionato Primavera 1 TIM 2020-21, ad essere stata rinviata a datata destinarsi. Anche i Campionati Nazionali Under 18, Under 17, Under 16, Under 15 riservati alle Società di Serie A e B, Under 17 e Under 15 Femminile, Under 14 Pro e Under 13 Pro sono stati sospesi dal 31 ottobre al 24 novembre.



MOTIVAZIONE- Lo comunica il canale ufficiale Atalanta.it secondo quanto disposto dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, che ha considerato le attuali condizioni di incertezza conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo stop alle gare del vivaio è stato deciso per tutelare la salute di tutti i tesseratiimpegnati nei Campionati Giovanili Nazionali dal Settore Giovanile e Scolastico.