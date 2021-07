"Abbonamenti, amichevoli, mercato: Perca$$i non sbagliare, c'è una città da rispettare". Questo lo striscione apparso sui cancelli del centro sportivo Bortolotti di Zingonia. Un gruppo di tifosi dell'Atalanta ha contestato il numero uno atalantino, per la gestione delle ultime settimane: il mancato ingresso durante i test match estivi e la possibile cessione di Romero. ​Problemi anche per quanto riguarda gli abbonamenti, a causa dell'incertezza per la capienza ridotta degli stadi.